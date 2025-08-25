Философский марсоход

В Калининграде завершился 13-й фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», проходивший с 19 по 24 августа. Лучшим фильмом в конкурсе полнометражных дебютов стал «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко, а в короткометражном конкурсе — «Сын» Жанны Бекмамбетовой. Эти же картины получили спецпризы «Выбор критиков и журналистов». О победителях рассказывает Юлия Шагельман.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: глава компании «Профит» Игорь Толстунов, режиссер Игорь Марченко и продюсер Сабина Еремеева на церемонии закрытия фестиваля «Короче»

Фестиваль «Короче», основанный в 2013 году замминистра экономического развития Станиславом Воскресенским, первые десять лет своей истории был прежде всего индустриальным мероприятием. В его рамках начинающие авторы могли заявить о себе, показав свои первые короткометражные работы продюсерам, прокатчикам и критикам. Этот аспект «Короче» остается приоритетным и сегодня: фестиваль служит местом демонстрации способностей для молодых кинематографистов и предоставляет им возможность встречаться и заводить профессиональные связи со столпами отечественной киноиндустрии.

Однако с 2021 года, когда у «Короче» сменилась команда организаторов (за него взялась компания Red Carpet Studio, которая также проводит такие смотры, как фестиваль сериалов «Пилот», фестиваль экранизаций «Читка» и другие), он стал все больше открываться и широкому зрителю. С 2023 года здесь появился конкурс полнометражных дебютов, а с этого года выросло число фестивальных площадок и внеконкурсных программ. В этом году в рамках фестиваля было показано более ста фильмов.

Конкурс полнометражных дебютов включал в себя шесть картин. Лучшей среди них по выбору жюри в составе продюсера Игоря Толстунова, режиссера, сценариста и продюсера Андрея Прошкина, сценариста, драматурга и театрального режиссера Ильи Тилькина и продюсера Сабины Еремеевой оказалось романтическое драмеди «Счастлив, когда ты нет», снятое Игорем Марченко по собственному сценарию.

Герои картины — хорошо устроенные москвичи в возрасте около тридцати.

У них свои квартиры в центре или новостройках с видом на Сити, за которые, судя по всему, полностью выплачена ипотека, и непыльные работы в стеклянных опен-спейсах. Евгений (Гоша Токаев) и вовсе может позволит себе не работать, так как когда-то удачно инвестировал в стартап, которым управляют его друзья Данила (Евгений Санников) и Оля (Софья Райзман). Так что теперь можно полностью сосредоточиться на личной жизни, которую, впрочем, не назовешь успешной, ведь Женя безнадежно влюблен в Олю. Поэтому (или просто в силу отвратительного характера) наш герой угрюм, замкнут и почти асоциален.

Но все меняется, когда на вечеринке, куда его вытянули чуть не на аркане, Женя встречает Женю (Александра Бортич), носительницу еще большего ассортимента комплексов и неврозов, чем он сам. Молодые люди не нравятся друг другу с первого взгляда, но заканчивают вечер в одной постели, а затем начинают с упоением выносить друг другу мозг и трепать нервы, заодно втягивая в свои игры Олю, Данилу, Жениного бывшего, иногда нынешнего бойфренда Диму (Антон Момот) и ее же заклятую подругу Машу (Евгения Калинец). Толерантность же к ним зрителей сильно зависит от того, насколько они готовы узнавать в героях самих себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: продюсеры Михаил Врубель, Жанна Бекмамбетова, актер Роман Евдокимов и актер, режиссер Евгений Сангаджиев на церемонии закрытия фестиваля «Короче»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: продюсеры Михаил Врубель, Жанна Бекмамбетова, актер Роман Евдокимов и актер, режиссер Евгений Сангаджиев на церемонии закрытия фестиваля «Короче»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прохладным визуалом, вопиющим материальным благополучием всех участников и их безмерным интересом к себе любимым фильм напоминает современные западные антиромантические комедии вроде «Худшего человека на свете» (2021), только сделан он с меньшим изяществом. Финал тут, правда, получился вполне в духе традиционных ценностей.

Также жюри отметило специальными призами еще два фильма из полнометражного конкурса «Короче». Один из них достался Дарье Михайловой, сыгравшей во «Взрослом сыне» Ивана Шкундова — камерной семейной драме, отсылающей к советским фильмам 1970-х (не зря название передает привет «Старшему сыну» Виталия Мельникова, 1975). Второй — Денису Хохрину, исполнившему главную роль выпускника детдома, обладающего то ли даром, то ли проклятием уникального голоса, в «Мальчике-птице» Савелия Осадчего.

Второе жюри, в составе актрисы Ани Чиповской, актера и режиссера Евгения Сангаджиева, продюсера и сценариста Михаила Врубеля и актера Романа Евдокимова, оценивало 26 фильмов короткометражного конкурса.

Победителем среди них стал «Сын» Жанны Бекмамбетовой о силе родительской любви, мечте и космосе.

Лента почти без слов рассказывает об одиноком отце и его сыне-инвалиде, живущих где-то в центральноазиатской степи. Случайно они видят по телевизору с вечно сломанной антенной репортаж о марсоходе «Оппортьюнити», и его судьба неожиданно зарифмовывается с жизнью мальчика.

В интервью ТАСС режиссер, сотрудничающая со многими благотворительными фондами, сказала, что хотела в своем фильме найти такую интонацию, чтобы «свободно рассказывать о детях с особенностями и снять табу с этой темы». Вряд ли последнее получится сделать с помощью одной 20-минутной анимационной ленты, но марсоход «Оппортьюнити» тоже ведь начинал с маленьких шажков.

