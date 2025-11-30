Бывшую замглавы ФГБУ по вопросам шахт при Минэнерго освободили из-под стражи

В Москве освободили из-под стражи Наталью Коневу — бывшую замглавы подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Ей изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил «Ъ» адвокат фигурантки Андрей Сухоруков.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты Натальи Коневой в конце ноября. На изменении меры пресечения настаивали не только адвокаты фигурантки, но и следствие. В августе она пошла на сделку со следствием, но тогда Никулинский райсуд столицы отказал освободить Наталью Коневу под запрет определенных действий. «На этот раз суд услышал наши доводы о тяжелом состоянии здоровья Натальи Ивановны и постановил отпустить ее домой»,— сказал адвокат.

По версии следствия, ГУРШ получило сотни миллионов рублей, в том числе на ликвидацию закрытого из-за убыточности Кизеловского бассейна в Пермском крае, но часть работ выполнялась лишь «на бумаге». Изначально Наталье Коневой предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве, затем добавили статью об участии в организованном преступном сообществе. Трое других фигурантов дела осуждены на реальные и условные сроки.

