Мэр Энергодара Пухов заявил о постоянных атаках ВСУ на инфраструктуру города

ВСУ продолжают наносить удары по инфраструктуре и энергетическим объектам Энергодара, заявил мэр города Максим Пухов в интервью «Ъ». По его словам, несмотря на «большое количество попыток каждый день» атаковать Энергодар дронами, украинской армии удается причинить ущерб только «в исключительных случаях».

Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По оценкам мэра Энергодара, город «неплохо защищен от беспилотной опасности» — здесь развернуты системы РЭБ и выстроена защита от БПЛА. «Главной задачей за последние три года было минимизировать последствия ударов по электроэнергетике,— сказал господин Пухов.— ВСУ уничтожали наши трансформаторы, били по подстанциям».

Для минимизации последствий атак власти города занимались созданием парка резервных электрогенераторов, трансформаторного и другого электротехнического оборудования. «На наш взгляд, удалось создать неплохую поддержку в виде наших резервов и по генераторам, и по трансформаторам, и это несколько снизило напряженность, которая до этого была»,— отметил Максим Пухов.

Подробнее — в интервью Максима Пухова для «Ъ» и репортаже корреспондентов «Ъ» из Энергодара.