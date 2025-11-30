В Петербурге с июля по октябрь продали больше электрокаров, чем за первые полгода

За период с июля по октябрь текущего года в Петербурге было зарегистрировано в общей сложности 278 новых электромобилей. При этом в первом полугодии, по данным портала «Автомаркетолог», этот показатель составил 258 машин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего по итогам десяти месяцев в городе на Неве встало на учет 536 новых электрокаров — на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают аналитики AutoRun SPb, самым популярным брендом в сегменте электромобилей в Петербурге по-прежнему остается Zeekr — 186 регистраций с начала года. В то же время у марки значительное падение продаж — 62% к январю-октябрю 2024 года.

Также в тройке лидеров Evolute и BYD (75 и 36 регистраций соответственно). В прошлом году они занимали более низкие позиции. 4-е и 5-е места делят между собой Xiaomi и Ora — по 29 регистраций.

Входившие в 2024 году в топ-10 Volkswagen и BMW откатились в конец второго десятка. Падение продаж электрокаров этих брендов за десять месяцев составило 90% и 87% соответственно. На 86% сократились продажи Lotus, который ранее также находился в первой десятке.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что за десять месяцев года в Петербурге не было зарегистрировано ни одного нового электромобиля «Москвич 3е». В прошлом году за тот же период времени в городе встало на учет 14 таких машин.

Андрей Цедрик