В Петербурге с начала года не продали ни одного нового электромобиля «Москвич 3е»

За десять месяцев текущего года в Петербурге не было зарегистрировано ни одного нового электромобиля «Москвич 3е». В прошлом году за тот же период времени в городе встало на учет 14 таких машин.

При этом на вторичном рынке с января по октябрь, по данным аналитиков AutoRun SPb, в Петербурге было продано десять авто модели «Москвич 3е». В январе-октябре 2024-го этот показатель составлял три единицы.

В настоящий момент у петербургских дилеров марки «Москвич» нет в наличии новых электромобилей 3е, отмечают эксперты рынка.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в августе этого года в дилерских центрах Петербурга впервые появились автомобили модели «Москвич 8».

Андрей Цедрик