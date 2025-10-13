Спекулянтам мало золота

Цены на палладий вернулись к максимальным уровням двухлетней давности, за минувшую неделю они выросли на 16%, до $1,5 тыс. за тройскую унцию. С начала осени палладий подорожал на 32%, обогнав все другие драгметаллы. В результате ротации капитала из сильно подорожавшего золота часть денег поступает в фонды палладия.

На минувшей неделе палладий обновил многомесячный максимум. По данным Investing.com, в четверг стоимость металла на спотовом рынке впервые с мая 2023 года преодолела уровень $1,5 тыс. за тройскую унцию. В свою очередь, платина обновила пятилетний максимум и приблизилась к барьеру $1,7 тыс. за тройскую унцию. По итогам недели котировки остановились немногим ниже, но если платина прибавила с начала недели лишь 4%, то палладий — более 16%. За три недели металлы выросли соответственно на 16,6% и 27,6%.

Столь высокими темпами палладий не дорожал с начала марта 2022 года. Тогда на фоне начала СВО и вводимых против России западных санкций металл подорожал на 45%, до $3,2 тыс. Опасения у инвесторов вызывали возможные перебои с поставкой металла из России, хотя в отношении «Норильского никеля», на который приходится около 40% мировой добычи, санкции не были введены. По этой же причине стремительно росли цены и на цветные металлы (см. “Ъ” от 10 марта 2022 года).

Нынешний взлет котировок также вызван спекулятивной игрой инвесторов, но на фоне сильного отставания металла от динамики золота. За последние три года желтый металл подорожал почти вдвое и на минувшей неделе впервые в истории закрепился выше уровня $4 тыс. Даже с учетом стремительного роста за последние дни палладий подорожал за тот же период года лишь на 15%. «Из всех драгоценных металлов у палладия слабее всего инвестиционная составляющая и, наоборот, сильнее всего — фундаментальная промышленная. В связи с этим палладий в нынешнем году отставал по динамике роста от золота, платины и серебра, однако сейчас наверстывает упущенное»,— отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин.

В ситуации стремительного роста золота рынок переоценивает и стоимость других драгметаллов, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Причина этого кроется в том, что спекулятивный капитал всегда находится в поиске недооцененных активов, и, когда один актив, в этот раз золото, стремительно растет, следом со временем начинают подтягиваться и другие металлы за счет перетока капитала из золота. По словам Сергея Кривохижина, в последние недели выросли притоки спекулятивного капитала и в ряд цветных металлов — медь, алюминий, цинк, что играет на руку и палладию.

О масштабных покупках говорят данные агентства Bloomberg, согласно которым за последние пять рабочих дней, закончившихся 9 октября, активы биржевых фондов выросли на 70 тыс. унций (2,2 тонны) и впервые с мая 2018 года поднялись выше уровня 1 млн унций (32 тонны). Недельный прирост активов стал максимальным с августа 2015 года. В денежном выражении объем инвестиций не выглядит масштабным — всего около $100 млн. Но стоит учесть, что недельный спрос палладиевых ETF составил более 38% мирового потребления металла за этот период. По оценке портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, общая наземная стоимость рынка палладия оценивается лишь в $20 млрд (13,4 млн унций). «В столь узкой и неликвидной системе даже несколько сотен миллионов создают мощный импульс, запускают short covering и притягивают алгоритмические стратегии»,— отмечает Алена Николаева.

Однако определяться дальнейшая динамика цен будет всецело поведением инвесторов. Алена Николаева предупреждает, что чем выше металл вырастет на пиковом спросе, тем более ярким может быть коррекционное движение. По оценке Johnson Matthey PLC, спрос на металл со стороны автомобильной отрасли, на которую приходится 84% всего мирового спроса, снизится по итогам года на 7%, до 7,9 млн унций. Но, как отмечает Сергей Кривохижин, замедляющиеся темпы роста электромобилей и завоевание большей доли рынка в Европе, США и Японии гибридами (в которых используются палладий и платина) могут поддержать цены.

Виталий Гайдаев