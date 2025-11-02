Турпоток в регионы «Серебряного ожерелья» увеличился на 8% с начала года

В январе-сентябре текущего года путешественники совершили почти 10 млн поездок по регионам так называемого «Серебряного ожерелья России» — на 8% больше, чем годом ранее. Такими цифрами на основе оперативных данных Росстата за девять месяцев с «Ъ Северо-Запад» поделились аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР).

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Больше половины всех поездок пришлись на Санкт-Петербург — его выбрали 5,4 млн путешественников (+15,5%). В числе популярных направлений также оказались Ленинградская область (1,2 млн), Калининградская область (691,8 тыс.) и Новгородская область (318,1 тыс. человек).

При этом особенно заметен рост турпотока в регионах, которые еще недавно оставались «в тени»: в частности, Ненецкий автономный округ (НАО) увеличил количество поездок на 17,5%.

Лидером по притоку туристов из зарубежных стран ожидаемо стал Петербург (85%), однако рекордные темпы роста показывает Мурманская область — почти вдвое больше иностранных гостей, чем год назад (+82,7%). В целом на «Серебряное ожерелье» приходится 14% всех турпоездок по России, отметили в ЦСР.

Андрей Цедрик