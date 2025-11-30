Запорожская АЭС

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция. Расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. АЭС состоит из шести энергоблоков на советских реакторах ВВЭР-1000 установленной энергомощностью 1 ГВт каждый. Первые четыре энергоблока начали работать в 1984–1987 годах, пятый и шестой блоки — в 1989 и 1995 годах. ЗАЭС в 2021 году выработала 35,5 млрд кВт•ч, что составляло около 23% от всей выработки энергосистемы Украины.

С марта 2022 года ЗАЭС находилась под обстрелами, постепенно реакторы останавливали, а к 11 сентября все шесть энергоблоков перестали вырабатывать электроэнергию из соображений безопасности. В настоящее время энергоблоки ЗАЭС переведены в режим «холодный останов» — безопасное состояние реактора, когда его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

В октябре 2022 года президент РФ подписал указ, согласно которому собственником ЗАЭС стало российское государство. Оператор станции — дочерняя структура концерна «Росэнергоатом» АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».