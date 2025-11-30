Президент Польши отказался встречаться с Орбаном из-за его визита к Путину

Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от персональной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, поскольку тот посетил Москву. Об этом заявил представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Кароль Навроцкий

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«В связи с осуществленным премьер-министром Виктором Орбаном визитом в Москву и его контекстом, президент Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме»,— написал господин Пшидач на своей странице в X.

Кароль Навроцкий на саммите обсудит с главами Чехии, Словакии и Венгрии вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной Европе, уточнил представитель канцелярии.

Польский телеканал Polsat News сообщил, что президент Польши должен был пробыть в Венгрии два дня: 3 декабря он планировал посетить саммит, а на следующий день встретиться с господином Орбаном и президентом страны Тамашем Шуйоком.

Встреча президента России Владимира Путина и Виктора Орбана прошла 28 ноября в Кремле. По итогам визита стороны договорились ускорить строительство атомной электростанции «Пакш-2». Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Виктор Орбан отправился в Москву без европейского мандата и одобрения со стороны лидеров ЕС.

