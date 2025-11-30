В ЮАР задержали пятого подозреваемого в работе на армию России

Полицейские в ЮАР задержали пятого подозреваемого по делу о вербовке граждан страны в российскую армию для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила Полицейская служба Южной Африки.

«Еще один подозреваемый был арестован подразделением "Ястребов" по борьбе с государственными преступлениями в связи с продолжающимся расследованием того, как южноафриканцы были вовлечены в конфликт между Россией и Украиной», — сообщила служба в X.

Подозреваемые предстанут перед судом 1 декабря, им предъявят обвинения в нарушении закона ЮАР об иностранной военной помощи.

Четырех других подозреваемых задержали на этой неделе в аэропорту в Кемптон-Парке, недалеко от Йоханнесбурга. По данным следствия, мужчины направлялись в Россию транзитом через ОАЭ. Полиция считает, что вербовкой занималась некая женщина. На прошлой неделе Bloomberg заявило, что в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны участвовала дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы — Дудузиле Зума-Самбудла. После обвинений в СМИ она сложила мандат депутата национальной ассамблеи ЮАР.