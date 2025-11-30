Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков об упущенных днях Зеленского, быстроте реакций Путина и визите Уиткоффа

Песков назвал затягивание переговоров Киевом упущенными днями для Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал, когда ждать американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве, почему президент Украины Владимир Зеленский не справляется с кризисом внутри страны и успевает ли Владимир Путин реагировать на смену мировых процессов. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Зеленский и международные игроки

  • Каждый день, пока Зеленский и Киев тянут с мирными переговорами,— это упущенный день. Каждый день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах.
  • У Зеленского было много политических ошибок. Он не справляется с кризисом из-за этих ошибок и действий других игроков.
  • Сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, очень много игроков.
  • Западники так или иначе контролируют НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированную антикоррупционную прокуратуру).
  • Спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала нельзя. В Европе и США на этом фоне сейчас больше вопросов, чем ответов.
  • Европа сама себя отстранила от мирных переговоров по Украине, провалив все предыдущие договоренности.

Путин и международные процессы

  • Все процессы в международных делах сильно ускорились из-за большой ломки международных отношений.
  • Путин эффективно реагирует на быстро меняющиеся мировые процессы, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам России.
  • Уиткофф и американская делегация приедут в Россию в начале недели, до визита Путина в Индию.
  • Путин на предстоящей неделе посетит Индию с государственным визитом, который запланирован на 4-5 декабря.

Анна Токарева

