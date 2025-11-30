Артем Жога и губернаторы поздравили жительниц Урала с Днем матери

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и губернаторы регионов, входящих в УрФО, поздравили жительниц Урала с Днем матери. Об этом сообщается в их Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жога отметил, что сегодняшний праздник все больше наполняется нежностью, теплом. По его словам, торжество объединяет семьи сквозь время и расстояния. «Особые слова поддержки и благодарности российским матерям, чьи сыновья сейчас на фронтах специальной военной операции защищают интересы Родины и освобождают Донбасс. Низкий вам поклон за воспитание героев», — подчеркнул полпред.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер присоединился к поздравлениям, заостряя внимание на том, что быть мамой — самая трудная и самая важная профессия на свете. «24 часа в сутки, без выходных и отпусков, вы направляете свою мудрость, доброту, заботу на достойное воспитание детей, на создание крепкой, дружной и любящей семьи», — отметил Денис Паслер в обращении.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Руслан Кухарук поблагодарил матерей за теплые объятия, поддержку и мудрость. «Сегодня все цветы, улыбки и теплые слова для вас. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и бесконечной гордости за своих детей», — сообщил он.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил важность материнской любви в жизни каждого человека. «Материнский труд требует огромной мудрости, терпения и сил. В этой работе нет перерывов и выходных, она не измеряется наградами, но создает самую прочную опору в жизни человека. Мамина любовь дает силы подняться после падения и прочной нитью связывает поколения», — сказал Артюхов.

Также поздравил матерей с праздником и губернатор Тюменской области Александр Моор. «С большой благодарностью отношусь к своей маме. Именно ее мудрость, забота и терпение помогли мне пройти этот большой путь и достичь всех целей. Обнимите своих матерей, если есть такая возможность. И скажите им все те теплые слова, которые по какой-то причине не говорили раньше», — отметил Моор.

Артем Путилов