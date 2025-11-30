Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

18 многодетных матерей Удмуртии наградили знаком отличия «Материнская слава»

18 многодетных матерей из 17 районов Удмуртии получили знак отличия «Материнская слава» на торжественной церемонии ко Дню матери в резиденции главы республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В Удмуртии уже 20 лет вручается знак отличия “Материнская слава«. За эти годы им отмечены более 800 многодетных женщин. В этом году к их числу присоединяетесь и вы, чтобы каждый в республике знал, как ценен и важен для нас ваш тихий, незаметный труд. Он формирует наше будущее»,— сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Господин Бречалов отметил восемь матерей, чьи дети являются участниками спецоперации. Он привел в пример Надежду Тимееву из Увинского района. Она вырастила четверых детей, двое из них служат в зоне СВО. «Принять их выбор и жить в ожидании — особая форма служения. Такое мужество и силу духа нельзя измерить никакими наградами»,— добавил глава Удмуртии.

«Знак отличия “Материнская слава” вручается женщинам, которые достойно воспитали более троих детей,— рассказал зампредседателя правительства республики—министр соцполитики и труда Ольга Лубнина. — Это значит, что дети имеют заслуженные награды по месту работы или службы. Отрадно, что многие из них и сами становятся многодетными и передают семейные ценности из поколения в поколение».

Помимо знака отличия, жительницы региона получили единовременную выплату в размере 20 тыс. руб. и звание «Ветеран труда Удмуртской Республики».

Госпожа Лубнина добавил, что сегодня в республике насчитывается 30 тыс. многодетных семей, ежегодно показатель увеличивается примерно на 1 тыс. «Тем не менее, количество рождений по всей стране снижается, и наш регион попал в число 41 субъекта, которые получают дополнительные средства на реализацию демографических программ»,— отметила вице-премьер.

О том, как республика планирует поднять суммарный коэффициент рождаемости с 1,3 до 1,6 в ближайшие пять лет, читайте в интервью Ольги Лубниной «Ъ-Удмуртия».