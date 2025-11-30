18 многодетных матерей Удмуртии наградили знаком отличия «Материнская слава»

18 многодетных матерей из 17 районов Удмуртии получили знак отличия «Материнская слава» на торжественной церемонии ко Дню матери в резиденции главы республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Удмуртии уже 20 лет вручается знак отличия “Материнская слава«. За эти годы им отмечены более 800 многодетных женщин. В этом году к их числу присоединяетесь и вы, чтобы каждый в республике знал, как ценен и важен для нас ваш тихий, незаметный труд. Он формирует наше будущее»,— сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Господин Бречалов отметил восемь матерей, чьи дети являются участниками спецоперации. Он привел в пример Надежду Тимееву из Увинского района. Она вырастила четверых детей, двое из них служат в зоне СВО. «Принять их выбор и жить в ожидании — особая форма служения. Такое мужество и силу духа нельзя измерить никакими наградами»,— добавил глава Удмуртии.

«Знак отличия “Материнская слава” вручается женщинам, которые достойно воспитали более троих детей,— рассказал зампредседателя правительства республики—министр соцполитики и труда Ольга Лубнина. — Это значит, что дети имеют заслуженные награды по месту работы или службы. Отрадно, что многие из них и сами становятся многодетными и передают семейные ценности из поколения в поколение».

Помимо знака отличия, жительницы региона получили единовременную выплату в размере 20 тыс. руб. и звание «Ветеран труда Удмуртской Республики».

Госпожа Лубнина добавил, что сегодня в республике насчитывается 30 тыс. многодетных семей, ежегодно показатель увеличивается примерно на 1 тыс. «Тем не менее, количество рождений по всей стране снижается, и наш регион попал в число 41 субъекта, которые получают дополнительные средства на реализацию демографических программ»,— отметила вице-премьер.

