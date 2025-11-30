Спрос на покупку складской недвижимости в Петербурге и Ленобласти вырос на 31%

В текущем году спрос на складскую недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 31%, а на аренду — на 9%. Такими цифрами по итогам совместного исследования с «Ъ Северо-Запад» поделились аналитики компаний Nikoliers, RRG, CMWP и «Академии готового арендного Бизнеса».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации участников рынка, в сегменте помещений свободного назначения интерес к покупке увеличился на 11%, а к аренде снизился — на 3%. Покупатели интересовались торговой недвижимостью на 17% больше, чем годом ранее, в то время как арендный спрос в этом сегменте уменьшился на 5%. Что касается офисов, то в 2025 году спрос на их покупку в Петербурге и области снизился на 2%, тогда как на аренду — не изменился.

Согласно данным «Авито Недвижимости», в целом по РФ предложение коммерческой недвижимости в этом году выросло: в сегменте продажи — на 9%, в сегменте аренды — на 20%. Положительная динамика отмечается во всех ключевых категориях: увеличился как выбор складов, офисов, так и торговой недвижимости, помещений свободного назначения, отмечают эксперты.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что по итогам трех кварталов 2025 года доля build-to-suit (BTS) объектов в объеме ввода складов в Петербурге и Ленобласти превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 40 процентных пунктов (п. п.) и составила 81%.

Андрей Цедрик