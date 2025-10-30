Доля BTS в объеме ввода складов в Петербурге и области выросла на 40 п. п. за год

По итогам трех кварталов 2025 года доля build-to-suit (BTS) объектов в объеме ввода складов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 40 процентных пунктов (п. п.) и составила 81%. Такими данными поделились с «Ъ-СПб» в консалтинговой компании CMWP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новое строительство складов в январе-сентябре в Петербурге и Ленобласти показало снижение на 10% к 2024 году, до 479 тыс. кв. м. Крупнейшими введенными объектами стали Ozon Порошкино (118 тыс. кв. м) и РЦ Wildberries (100 тыс. кв. м). Средняя ставка аренды в первом месяце осени составила 10,6 тыс. рублей.

Доля свободных площадей за девять месяцев выросла на 2,1 п. п. к аналогичному периоду прошлого года и достигла 2,8%. При этом 53% от общего объема свободных площадей составляют предложения субаренды.

Лидером по наращиванию складских мощностей в Петербурге и Ленобласти по итогам трех кварталов стала сфера производства, сформировавшая 38% спроса. Доля этого сектора выросла на 34 п. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост связан с крупнейшей сделкой в III кв. 2025 г. в объекте «Адмирал Марьино» (24,5 тыс. кв. м), отмечают аналитики компании. Доля онлайн-ритейла снизилаcь с 59% до 25%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Яндекс Маркет» инвестировал 7 млрд рублей в запуск крупного склада в Петербурге.

Артемий Чулков