Мужчину и женщину на квадроцикле доставали спасатели из болота в поселке Шапки

Спасатели осуществили выезд по чрезвычайному происшествию в Тосненском районе Ленобласти. Информация об инциденте поступила в аварийно-спасательную службу региона вечером 29 ноября.

Как сообщили в ведомстве, было установлено, что мужчина и женщина застряли на квадроцикле в болотистой местности в районе поселка Шапки. На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно.

Спасатели эвакуировали пострадавших к их автомобилю. От медицинской помощи они отказались.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в середине ноября за неделю спасатели Ленобласти совершили более десятка аварийных выездов по различным ЧП.

Андрей Цедрик