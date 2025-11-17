Спасатели Ленобласти за неделю совершили более десятка аварийных выездов

За минувшую неделю, с 10 по 16 ноября, поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области совершили в общей сложности 11 аварийных выездов по факту происшествий.

Как сообщили в ведомстве, в том числе один раз областные спасатели привлекались к работам при ДТП, в результате чего один человек был спасен.

Еще дважды сотрудники оперативной службы участвовали в поисково-спасательных работах в лесах — двоих человек удалось спасти, один погиб.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал об обнаружении спасателями тела пожилой женщины в лесном массиве в районе СНТ Захожье Тосненского района.

Андрей Цедрик