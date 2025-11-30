Суд обязал сбившего людей блогера Гаджиева выплатить пострадавшим 1 млн рублей

Суд обязал автоблогера Гаджи Гаджиева, который год назад сбил двух человек при дрифте в Одинцово, выплатить пострадавшим по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Фото: Соцсети Гаджи Гаджиева Гаджи Гаджиев

Фото: Соцсети Гаджи Гаджиева

Сами потерпевшие требовали взыскать с блогера по 5 млн руб. В материалах дела указано, что мужчина в результате ДТП получил тупую сочетанную травму тела с переломом височной кости. Пострадавшая девушка получила перелом левой бедренной кости.

Мужчина указал в иске, что действия Гаджи Гаджиева причинили ему сильнейший болевой синдром, который требует длительного лечения и реабилитации. При этом потерпевший заявил, что испытывает постоянный стресс, поскольку не может сам ухаживать за собой, и начал испытывать головные боли, повышенную раздражительность и проблемы со сном.

Пострадавшая объяснила свои требования тяжестью повреждений и длительностью лечения. Однако Гаджи Гаджиев посчитал требования обоих истцов завышенными. Помимо компенсации морального вреда, суд взыскал с блогера 220 тыс. руб. на возмещение расходов на услуги адвокатов для потерпевших. Сам Гаджи Гаджиев возражал против оплатты таких издержек.

В показаниях потерпевшие отметили, что родственники блогера приносили им извинения и передали им суммарно 435 тыс. руб. в счет возмещения ущерба. Гаджи Гаджиев указал, что после ДТП купил пострадавшим еду и различные принадлежности, а после перевел им деньги на лекарства.

ДТП с участием Гаджи Гаджиева произошло 16 ноября 2024 года. Суд приговорил Гаджи Гаджиева к трем годам колонии-поселения и штрафу в размере 200 тыс. руб.