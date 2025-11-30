В Ижевске снесут переданное под хоспис недостроенное общежитие

Недостроенное здание общежития Удмуртского аграрного университета, ранее переданное республике под строительство детского и взрослого хосписа, признано не подлежащим реконструкции и будет снесено. Об этом сообщается в группе благотворительного фонда «Дом под крылом» во «ВКонтакте».

«По заключению специалистов, основное строение, простоявшее более 20 лет без использования, не подлежит реконструкции. Именно поэтому сейчас принимается решение о безопасном и экологичном способе демонтажа, а также прорабатываются все сопутствующие вопросы, связанные с этим этапом»,— говорится в сообщении.

Организаторы ожидают решения о способе сноса строений, находящихся на территории земельного участка. Совместно с архитекторами идет разработка проекта хосписа.

Напомним, о передаче недостроенного здания общежития на ул. 40 лет Победы в Ижевске республике стало известно в мае. На участке разместят детский и взрослый хоспис «Дом под крылом». По проекту, в нем будет размещено два паллиативных отделения: на 15 детских и 45 взрослых коек. Открытие учреждения запланировано на 2029 год.