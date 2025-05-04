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обновлено 10:17

В Ижевске построят хоспис на месте заброшенного общежития

В Ижевске начнется строительство хосписа на месте недостроенного общежития, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Удмуртии. Общежитие Удмуртского аграрного университета (УдГАУ) на ул. 30 лет Победы, которое долгое время не использовалось и находилось в запущенном состоянии, передано правительством РФ республике для управления.

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Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Удмуртии

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Удмуртии

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Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Удмуртии

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Удмуртии

Проект создания хосписа инициирован Благотворительным фондом «Детский и взрослый хоспис «Дом под крылом». В рамках проекта запланировано создание двух паллиативных отделений: детского на 15 коек и взрослого на 45 коек.

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