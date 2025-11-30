Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-15 крупных* городов России по стоимости вторичного жилья в ноябре 2025 года

Город Стоимость (тыс. руб. за кв. м) Изменение год к году (%)
Москва 377,1 9
Сочи 343,1 9
Санкт-Петербург 250,8 11
Казань 206,7 9
Севастополь 200,5 14
Владивосток 197,1 10
Московская область 170,3 4
Нижний Новгород 167,4 8
Иркутск 150,2 9
Калининград 150,1 12
Екатеринбург 149,2 7
Краснодар 147 5
Ростов-на-Дону 143,7 5
Хабаровск 142,1 5
Новосибирск 141 6
По России в среднем 145,9 8

*С населением от 500 тыс. человек.

Источник: ЦИАН.

  • Газета «Коммерсантъ» №221/П от 01.12.2025, стр. 10

Новости компаний Все