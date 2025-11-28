Житель Енисейска пришел на прием к мэру и сломал ему нос

В Енисейске Красноярского края правоохранители задержали местного жителя за нападение на главу города Валерия Никольского. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщило главное следственное управление (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Личная страница в Евгений Петренко в Вконтакте Фото: Личная страница в Евгений Петренко в Вконтакте

По версии следствия, 28 ноября этого года фигурант дела пришел в администрацию Енисейска на личный прием к мэру. В ходе беседы с господином Никольским он начал высказывать недовольство «деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления». После этого злоумышленник набросился на градоначальника и нанес ему телесные повреждения.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в ГСУ, посетитель несколько раз ударил мэра кулаком в лицо, сломав пострадавшему нос. Валерий Никольский получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому лица. «Мы на связи с Валерием Викторовичем, ему оказана медицинская помощь. Округ окажет всю необходимую поддержку. Дополнительно будут усилены меры безопасности в муниципальных учреждениях»,— сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» глава Енисейского округа Евгений Петренко.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Валерию Никольскому 61 год. Он руководит Енисейском с населением 17,5 тыс. человек с 2018 года.

Александра Стрелкова, Илья Николаев