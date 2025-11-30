Суд в Югре оштрафовал местную жительницу за махинации с компенсациями ЖКХ

Урайский городской суд, удовлетворив иск «Агентства социального благополучия населения», взыскал с жительницы Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) 76 тыс. руб. за неправомерно полученную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе судов ХМАО-Югры.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судом было установлено, что женщина, ранее работавшая звукооператором в сельском центре культуры, получала компенсацию за жилищно-коммунальные услуги и за твердое топливо как житель села. Затем, после ее увольнения в 2019 году, она не уведомила уполномоченный орган об этом и продолжала получать компенсацию.

В итогк, за три года — с 2019 по 2020 год — из бюджета ХМАО-Югры были неправомерно получены 76 тыс. руб. Суд признал сумму неосновательным обогащением, так как жительница утратила право на получение компенсации после увольнения.

Решение суда в законную силу не вступило.

Артем Путилов