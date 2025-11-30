ФК «Урал» в последнем матче 2025 года сыграл вничью с «Волгой» и сохранил второе место

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в 21-м туре Pari Первой лиги. Матч проходил в Ульяновске и закончился со счетом 0:0.

Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

ФК «Урал» набрал 41 очко и ушел на зимний перерыв на втором месте. «Хотелось уйти на зимнюю паузу с другим настроением. Но, хочу сказать, что все равно проделали хорошую работу, которая позволила команде сделать шаги вперед. Что-то получалось, что-то нет»,— отметил на пресс-конференции после игры главный тренер ФК «Урал» Мирослав Ромащенко. По его словам, клуб имеет достаточное количество очков по сравнению с прошлым сезоном. «Видим разницу не только в плюс четыре очка, но и в количестве побед»,— указал он.

Первый матч 2026 года ФК «Урал» проведет с «Факелом» (Воронеж), который занимает первое место. Дата игры пока не назначена, ориентировочно она пройдет в конце февраля – начале марта.

Николай Яблонский