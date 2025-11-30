Силы ПВО за ночь сбили 33 беспилотника

Минобороны России заявило, что в ночь на 30 ноября силы ПВО уничтожили 33 беспилотника в небе над четырьмя регионами и акваторией Черного моря.

Как уточнило ведомство, 16 БПЛА сбито над Ростовской областью, семь — над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Белгородской областью, один — над Курской областью.

В ночь на 30 ноября работу приостанавливал аэропорт Саратова, дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Краснодара и Геленджика.