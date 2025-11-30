В аэропортах Геленджика и Краснодара введены дополнительные ограничения

Росавиация сообщила, что в аэропортах Геленджика и Краснодара временно введены дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Согласно действующим правилам, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы только в период с 8:30 до 20:00, аэропорт Краснодара — с 9:00 до 19:00.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил об угрозе атаки БПЛА. Аналогичное предупреждение опубликовал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он уточнил, что в городе звучит сирена.