Арестован главный инженер обрушившегося на Сахалине ангара

Суд в Южно-Сахалинске арестовал главного инженера строительной организации, ангар которой обрушился 28 ноября. При обрушении погибли трое рабочих, еще семь пострадали.

Мужчину отправили под стражу до 27 января 2026 года. Его обвиняют по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ), сообщила прокуратура Сахалинской области.

Как сообщало МЧС, часть двухэтажного строящегося ангара обрушилась во время заливки бетоном крыши сооружения.