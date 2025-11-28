Четыре человека пострадали при обрушении ангара в Южно-Сахалинске

Часть двухэтажного строящегося ангара обрушилась в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области. Четверо человек пострадали. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще трое.

В сообщении МЧС отметили, что часть ангара обрушилась «при заливке бетоном». На месте работают 16 специалистов, 11 сотрудников МЧС и пять единиц техники и кинологи.

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзора по региону. Они проверят, соблюдались ли на объекте требования закона по охране труда и безопасности. В СКР по Сахалинской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).