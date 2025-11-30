Будапешт ведет самостоятельную внешнюю политику и не нуждается в мандате ЕС для переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику, и наши решения определяются национальными интересами»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28 ноября в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. С венгерской стороны на встрече также присутствовали глава МИД Петер Сийярто, министр строительства Янош Лозар и советник премьера по вопросам нацбезопасности Марцел Биро. Стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества и урегулирования конфликта на Украине.

