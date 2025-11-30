МИД Ирана обвинил США в угрозах международной авиации

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил слова президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы. Господин Багаи назвал заявление произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации.

Как указано в сообщении пресс-службы МИД Ирана, представитель внешнеполитического ведомства предупредил, что возможное закрытие воздушного пространства Венесуэлы несет угрозу «для главенства закона, мира и безопасности на глобальном уровне». Он также указал, что заявление президента США последовало за другими «провокационными и незаконными действиями».

Ранее Дональд Трамп обратился ко «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми». Он заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее «будет полностью закрыто». Власти Венесуэлы назвали слова господина Трампа враждебными и призвали ООН осудить их.