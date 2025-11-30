Вучич: Орбан после переговоров с Путиным пообещал помочь энергетике Сербии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным вновь пообещал помочь сербской энергетике, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Он (Виктор Орбан,— "Ъ") оповестил меня о своей вчерашней встрече в Москве. Он снова отметил, что Венгрия поможет энергетической стабильности Сербии. Добрососедские отношения Сербии и Венгрии много значат обеим нашим странам и народам»,— сообщил господин Вучич в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Москве 28 ноября. По итогам встречи стороны договорились ускорить строительство АЭС «Пакш-2», а также продолжать сотрудничество по другим вопросам энергетики.

