Politico: страны ЕС заподозрили Бельгию в присвоении доходов от активов России

Страны Евросоюза усиливают давление на Бельгию после отказа страны поддержать идею о выделении кредита Украине за счет замороженных российских активов на €140 млрд.. Пять европейских дипломатов рассказали Politico, что Брюссель нарушает международное обязательство и не раскрывает информацию о том, как правительство использует налоги с замороженных активов России.

Большая часть замороженных в Европе российских активов находится в брюссельском депозитарии Euroclear. Бельгийское правительство взимает 25-процентный налог с прибыли, полученной от процентов по этим активам. Собеседники издания отметили, что из-за перечисления доходов от активов в государственный бюджет Бельгии сложно отследить, в полном ли объеме страна направляет средства на помощь Украине.

Бельгия обвинения отвергла. При этом власти не уточнили, был ли налог на прибыль уже полностью перечислен украинской стороне. В Брюсселе отметили, что выплаты Киеву поступали также из других источников бельгийского правительства, помимо доходов от активов.

На саммите 18 декабря Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия всех 27 стран ЕС на использование российских замороженных активов в качестве гарантий для репарационного кредита Киеву. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации активов. По его словам, подобные действия могут привести к «системным проблемам» в ЕС.