В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина
Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаке беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадала женщина, ее госпитализировали.
«Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в Старооскольскую окружную больницу»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, в результате удара БПЛА загорелась хозяйственная постройка. В жилом доме выбиты окна, а также повреждены кровля, фасад, забор и надворные постройки.
Минобороны России заявляло, что с 18:00 до 23:00 мск 29 ноября силы ПВО сбили 21 беспилотник, в том числе восемь — над Белгородской областью.