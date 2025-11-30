Ярославский суд взыскал деньги в пользу бойца СВО за ненадлежащие услуги

В Ярославле суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с индивидуального предпринимателя 360 тыс. руб. в пользу участника СВО за ненадлежащее оказание юридических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале-марте 2025 года участник СВО заключил с ИП договоры на подготовку документов для назначения выплаты в связи с ранением, а также на консультирование по вопросам военной службы. Общая сумма соглашений составила 340 тыс. руб.

«Юрист не подготовил и не направил необходимые документы, а также не оказывал клиенту содействия в решении иных вопросов»,— пояснили в областной прокуратуре.

В досудебном порядке бизнесмен вернул бойцу лишь 150 тыс. руб. Для взыскания остальной части средств прокурор обратился в суд, по решению которого юрист должен выплатить участнику СВО 190 тыс. руб., выплаченных по договору, 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 120 тыс. руб. как штраф за отказ в добровольном возврате средств.

В августе 2025 года ярославский суд уже выносил подобное решение. Тогда с юриста в пользу бойца взыскали 260 тыс. руб. Ранее Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказывал, что участники СВО и их родственники начали сталкиваться с «недобросовестными» юристами. Господин Бабуркин предлагал на законодательном уровне изменить ситуацию.

Алла Чижова