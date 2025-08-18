В Ярославле взыскали с юриста деньги за ненадлежащее оказание услуг бойцу СВО

Кировский районный суд Ярославля взыскал с юриста 260 тыс. руб. в пользу участника СВО за ненадлежащее оказание юридических услуг. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство после обращения 63-летнего местного жителя провело проверку. В ходе мероприятия было установлено, что житель города обратился за юридической консультацией по вопросам установления инвалидности из-за ранения, полученного в ходе СВО, и определения категории годности к военной службе. Стороны заключили договор стоимостью 250 тыс. руб.

«При этом какого-либо участия в сборе документов для прохождения военно-врачебной комиссии и установления инвалидности юрист не принимал, а лишь отвел мужчину в военную полицию Ярославского гарнизона, к компетенции которой решение указанных вопросов не относится»,— рассказали в прокуратуре.

Через суд ведомство добилось расторжения договора, возврата денег и взыскания компенсации морального вреда.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказывал, что участники СВО и их родственники начали сталкиваться с «недобросовестными» юристами. Господин Бабуркин предлагал на законодательном уровне изменить ситуацию.

Алла Чижова