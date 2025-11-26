Волейболисты «Белогорья» привезли «сухую» победу с выездного матча Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в девятом туре Суперлиги. Матч прошел в Новом Уренгое 25 ноября и завершился со счетом 0:3 (20:25, 21:25, 21:25). Такую победу в белгородском клубе назвали «сухой».

Фото с последнего матча ВК «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье»

Лучшим бомбардиром «Белогорья» стал капитан Павел Тетюхин, заработавший 19 очков. По восемь очков принесли Иван Подребинкин и Иван Яковлев. У «Факела Ямала» 21 очко на счету Юри Романо, восемь набрал Василий Капранов.

«Сложилась игра, не сказать, что просто для нас. Наверное, основное достижение для нас в этой игре, что мы смогли удержать концентрацию и до последнего мяча боролись и играли в свой волейбол. Тренер всегда ищет, что не так, чем-то всегда недоволен. Но, в принципе, три очка — это хороший результат»,— сказал главный тренер «Белогорья» Сергей Баранов.

По итогам встречи белгородский клуб остался на пятой строчке турнирной таблицы с 19-ю очками (+3 за последний матч), а «Факел Ямал» — на 12-й. 29 ноября «Белогорье» сразится с лидером чемпионата — петербургским «Зенитом». Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

