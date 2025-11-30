Пенсионер разбил яйцо о голову о лидера «Национального объединения» Франции

Во Франции 70-летний мужчина разбил яйцо о голову лидера правой консервативной партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы. Инцидент произошел во время автограф-сессии на юге Франции.

Как передает Le Figaro, мероприятие проходило в городе Муассак. Когда Жордан Барделла подписывал экземпляры своей новой книги «Чего хотят французы», к нему подошел мужчина и разбил о его голову яйцо.

Полиция задержала мужчину. Le Figaro уточняет, что одновременно с автограф-сессией поблизости проходила демонстрация против политики господина Барделлы. Правоохранители указали, что мужчина не связан с участниками протестов. Мотив его действий продолжают выяснять.

30-летний Жордан Барделла возглавляет «Национальное объединение» с сентября 2021 года. Своими приоритетами в политике он называет борьбу с миграцией, защиту французской идентичности и суверенитета. До 2021 года партию возглавляла Марин Ле Пен.