Власти США проверят 233 тыс. беженцев получивших убежище при Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась провести масштабную проверку всех беженцев, въехавших в страну при бывшем президенте Джо Байдене. Речь идет о 233 тыс. человек, въехавших в США в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку правительства США.

Согласно документам, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), аннулирует статус беженца лицам, уже находящимся в США, «если будет установлено, что они не соответствуют критериям беженца». При этом в служебной записке уточняется, что администрация Байдена возможно, отдавала приоритет «количеству, а не качеству собеседований и детальному отбору и проверке».

Необходимость принимаемых мер в документе объясняется указом Трампа от 20 января этого года о приостановке переселения беженцев в США. В указе отмечается, что при приеме беженцев приоритет должен отдаваться национальной безопасности, и что США должны «принимать только тех, кто может полностью и надлежащим образом ассимилироваться в Соединенных Штатах».

Влад Никифоров