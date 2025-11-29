Финляндия начала совместные с Британией военные учения у границ России

29 ноября Финляндия начала совместные с Великобританией военные учения Northern Axe 25. Они проходят в городе Кухмо, который расположен в граничащей с Карелией провинции Кайнуу. Об этом сообщает Yle.

В учениях примут участие около 3 тыс. человек. Будет задействовано 600 единиц техники, в том числе боевые танки, вертолеты и беспилотники.

Цель — отработка навыков ведения оборонительного, сдерживающего, наступательного и скрытного боя в сложных условиях. Учения будут проходить до 5 декабря.