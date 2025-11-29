Красно-белые хлебнули «Балтики»

В 17-м туре чемпионата России по футболу состоялся матч, который больше всего соответствовал статусу центрального. «Балтика» принимала «Спартак» и выиграла 1:0, несмотря на то что еще в первом тайме осталась в меньшинстве. Тем временем ЦСКА вышел на промежуточное первое место после домашней победы над «Оренбургом» — 2:0. Сейчас армейцы на два очка опережают «Краснодар», который в воскресенье встретится с «Крыльями Советов».

Матч ЦСКА с «Оренбургом»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Домашний матч с занимавшим 14-е место «Оренбургом» получился неожиданно сложным для ЦСКА. Хотя после того, как южноуральцев возглавил Ильдар Ахметзянов, они уже дважды гостили в Москве, оказав упорное сопротивление «Спартаку» и «Локомотиву». В первом тайме оренбуржцы и вовсе переигрывали армейцев, а Ду Кейрос упустил так просто шикарный момент, который создал для него Фахд Муфи. Бразилец мог придумать что-нибудь получше, чем прямолинейно пробить во вратаря Игоря Акинфеева. При этом не работала задумка главного тренера красно-синих Фабио Челестини, решившего использовать на позиции единственного нападающего номинального полузащитника Матию Поповича. 19-летний серб отметился дублем в недавней кубковой встрече с махачкалинским «Динамо», но тогда он как раз проявил себя в более привычной роли.

Тем не менее во втором тайме именно Попович сделал гол, когда сместился на левый фланг, прокинул оппонента и ударил под довольно острым углом. Голкипер Богдан Овсянников мяч отбил, но неудачно, и от центрального защитника Данилы Хотулёва он залетел в сетку. Причем обидный автогол как-то надломил «Оренбург», несмотря на то что это случилось на 56-й минуте и времени впереди было еще много.

Только ближе к концу матча гости предприняли попытку отыграться, а Муфи даже зацепил перекладину. Но на 84-й минуте их окончательно приговорил заменивший Поповича Тамерлан Мусаев. Нападающий также проник в штрафную площадь с левого края и после пары финтов закрутил мяч в дальний угол. ЦСКА победил 2:0 и с 36 очками поднялся на первое место, обогнав лидировавший перед 17-м туром «Краснодар». Впрочем, у кубанцев есть в запасе домашняя игра с «Крыльями Советов».

После двух дерби с ЦСКА в чемпионате и «Локомотивом» в Кубке России «Спартак» провел под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова не менее важный и принципиальный матч с «Балтикой». Тем более что калининградцы не только находились выше в турнирной таблице, но и нанесли столичному клубу самое болезненное поражение в нынешнем сезоне, разгромив его в гостях 3:0. А сейчас уже на их стороне было преимущество своего поля, на котором они по ходу текущего чемпионата никому не проигрывали. И вообще выходцы из первой лиги на удивление уверенно противостояли всем признанным фаворитам Российской премьер-лиги, уступив лишь ЦСКА с минимальным счетом.

Особенно впечатляюще команда Андрея Талалаева действовала в обороне. С семью пропущенными голами она лидировала в РПЛ, а ее голкипер Максим Бориско оформил десять так называемых «сухарей» и был лучшим по этому показателю. Для сравнения: «Спартак» в предыдущих 16 турах пропустил 21 мяч.

Красно-белые недосчитались в Калининграде нападающего Манфреда Угальде, который отбывал дисквалификацию за перебор желтых карточек, а вернувшийся в строй Ливай Гарсия остался на скамейке запасных. В их отсутствие Романов выдвинул на острие атаки вингера Пабло Солари. «Балтика», как обычно, играла с ярко выраженным центрфорвардом Брайаном Хилем, который, правда, на первых минутах чуть не поразил собственные ворота, пытаясь помочь партнерам на угловом в исполнении гостей. Но это была редкая острая ситуация, а так на поле сразу завязалась тяжелая позиционная борьба.

Постепенно калининградцы стали поджимать «Спартак» своим фирменным прессингом и даже вывели на удар Мингияна Бевеева. К разочарованию трибун, защитник зарядил из выгодного положения над перекладиной. Потом и москвичи выдали неплохой отрезок, забрав мяч под контроль, а на 30-й минуте хозяева перестарались в отборе, и Ираклий Манелов заработал прямую красную карточку за слишком грубый подкат под Руслана Литвинова.

Более того, вскоре арбитр Кирилл Левников удалил и их наставника Талалаева, который схлопотал два предупреждения подряд за неспортивное поведение. В большинстве красно-белые уже тотально владели мячом, окружив чужую штрафную. Но в первом тайме продавить «Балтику», которая еще потеряла из-за травмы Хиля, им не удалось. В концовке она даже отодвинула игру подальше от Бориско, которому до перерыва неудобство доставляли в основном спартаковские угловые.

Красно-белым явно не хватало профильного нападающего, так как Солари с этой функцией не справлялся. Однако Романов отложил замены, посчитав, что стартовый состав еще не исчерпал свой потенциал. При этом Солари ушел на родной правый фланг, а в центре нападения нередко оказывался Жедсон Фернандеш. Именно он мог открыть счет, перехватив неаккуратный пас на Бориско. Но после того, как португалец обвел вратаря, его успел подстраховать Бевеев. Затем уже сам Бориско выручил одноклубников, отразив опасный удар Игоря Дмитриева, а в следующей атаке он отбился и от Жедсона. Зато на 60-й минуте забила «Балтика». Бевеев вбросил аут прямо в штрафную гостей, Иван Беликов скинул мяч на Николая Титкова, и тот послал его в сетку. Все было просто и эффективно.

Романов по-прежнему не производил замены, хотя его команда впала в какой-то ступор, не зная, как вскрыть насыщенную и организованную оборону хозяев. И даже когда Литвинову все же представилась возможность пробить, центральный защитник Кевин Андраде перекрыл створ и отвел угрозу. На 75-й минуте у москвичей, наконец, появился форвард таранного типа Антон Заболотный, и первый же навес на него едва не привел к голу. Бориско снова повезло, но он и сам не оплошал, среагировав на удар Маркиньоса. Как ни старался «Спартак», он так и не сумел распечатать калининградские ворота, потерпев поражение 0:1. А «Балтика», добившись успеха даже в меньшинстве, набрала 32 очка и обошла «Локомотив», заняв четвертое место.

Александр Ильин