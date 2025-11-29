Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Петрусева

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Наталья Петрусева

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

«Причины смерти пока выясняются,— сообщил источник ТАСС.— Ее обнаружили соседи на улице».

Госпожа Петрусева родилась в 1955 году. Скоростным бегом на коньках начала заниматься в 15 лет. В 1980 году спортсменка стала чемпионкой на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (США). Она завоевала золотую медаль в забеге на 1000 м и бронзовую — на 500 м.

На Олимпиаде 1984 года в Сараево Наталья Петрусева взяла две бронзовые медали в забегах на 1000 и 1500 м. Спортивную карьеру спортсменка завершила в 1985 году, после чего стала тренером. В частности, она работала со сборной России на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.