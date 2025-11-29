WSJ: Уиткофф призвал Украину просить у США отсрочку от пошлин вместо Tomahawk

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил властям Украины добиваться от США отсрочки от пошлин на 10 лет вместо ракет Tomahawk. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, президент США Дональд Трамп решил не передавать Украине Tomahawk после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 16 октября. «Вместо этого Уиткофф призвал украинских чиновников попробовать другую тактику: какой смысл в горстке ракет?»— пишет издание.

Спецпосланник США аргументировал позицию тем, что отсрочка от пошлин «даст мощный импульс экономике» Украины. «Я занимаюсь урегулированием сделок,— сказал Стив Уиткофф WSJ.— Мы продолжаем стучаться в дверь и предлагать идеи».