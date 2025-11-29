В России произошел сбой в работе умной колонки «Алиса»

Москвичи и жители других российских регионов массово жалуются на неполадки в работе умной колонки «Алиса». Первые сообщения о сбоях стали появляться сегодня около 14:00 мск, а пик жалоб пришелся на 16:30 мск.

На сбой.рф с начала дня поступило 578 жалоб. Большая часть (35%) — от жителей столицы. На втором месте — Санкт-Петербург (13%), на третьем — Московская область (9%). Меньше всего проблем в работе голосового помощника заметили пользователи из Тульской, Иркутской и Тверской областей.

По данным Downdetector, в основном россияне жалуются на то, что «Алиса» перестала отвечать на запросы, не подключалась к серверам и игнорировала голосовые команды. Этот сервис получил уже более 1,8 тыс. обращений с описанием подобных проблем.

«Алиса» — виртуальный голосовой помощник от Яндекса. Внутрь системы встроен искусственный интеллект, который распознает естественную речь, имитирует живой диалог и дает ответы на вопросы пользователя. С «Алисой» можно общаться как через специальные носители (умные колонки — «Станции»), так и в интернете.