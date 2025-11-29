Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что европейские страны продолжают мешать урегулированию конфликта на Украине. Отказ от нормальной дипломатической работы был навязан «кураторами из Европы», уточнил господин Рябков.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вспомним 2022 год, вспомним, насколько близко мы тогда подошли в рамках прямых переговоров с Украиной к договоренностям. Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе»,— сказал господин Рябков в эфире телеканала ТВЦ. Сейчас, по словам дипломата, ситуация «на земле» изменилась, но подход «европейских кукловодов» остался прежним.

Замминистра при этом отметил адекватность оценки ситуации на Украине со стороны США. Сергей Рябков заметил, что администрация Белого дома в нынешних условиях «проводит здравый курс», из-за чего стороны могут продолжать диалог.