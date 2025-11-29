Премьер Польши Туск напомнил союзникам по НАТО об антироссийской сути альянса
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить, что альянс создавался для противостояния СССР, то есть России. Об этом он заявил в соцсети X.
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Фото: Kacper Pempel / Reuters
«И его (НАТО.—"Ъ") основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось»,— написал господин Туск.
Накануне премьер Польши отреагировал на встречу своего венгерского коллеги Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, вместе с отставкой главы офиса президента Украины Андрея Ермака эти события составляют «фатальную комбинацию».