Премьер Польши Туск напомнил союзникам по НАТО об антироссийской сути альянса

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить, что альянс создавался для противостояния СССР, то есть России. Об этом он заявил в соцсети X.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

«И его (НАТО.—"Ъ") основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось»,— написал господин Туск.

Накануне премьер Польши отреагировал на встречу своего венгерского коллеги Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, вместе с отставкой главы офиса президента Украины Андрея Ермака эти события составляют «фатальную комбинацию».