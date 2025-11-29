Большие данные как ключевой навык

На рынке труда растет спрос на сотрудников, умеющих работать с большими данными. Согласно данным сервиса hh.ru, за последние пять лет количество вакансий с таким требованием увеличилось в три раза. Всего за 10 месяцев 2025 года российские компании опубликовали свыше 420 тыс. объявлений о поиске сотрудников, которые способны работать с большими данными. Четверть вакансий приходится на Москву.

Что именно требуется от соискателей? И как навык работы с большими данными влияет на зарплату? На эти вопросы “Ъ FM” ответила руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова: «Если имеются в виду именно большие данные, то речь идет о целостном цикле работы с информацией. Это подразумевает способность собирать и интегрировать данные из разных источников: CRM, веб-аналитики, соцсетей и так далее. А также очищать, структурировать их, приводить к виду, пригодному для анализа — то, что называется Data Engineering, анализировать с помощью специализированных инструментов и языков программирования, выявлять какие-то скрытые закономерности, тренды, аномалии. В результате данные визуализируются, чтобы донести их до коллег, руководства, обосновывать какие-то управленческие решения и так далее.

Насколько необходим такой навык? На позицию в маркетинге, финансах или в продукте возьмут, конечно, того кандидата, который может обосновать свои решения цифрами. Владение современными системами аналитики больших данных повышает шансы и защищает от рисков увольнения, так как компании стремятся оставлять в команде самых эффективных. Но сказать, что сейчас 70% операторов колл-центра владеют работой с большими данным, наверное, нельзя. Если говорить о базовых требованиях для специалистов в продажах и клиентском сервисе, то нужно хотя бы знание основ статистики, уверенное владение продвинутым Excel. И что становится стандартным — сервисами для создания интерактивных дашбордов.

Влияние этого навыка на зарплату и конкурентоспособность прямое и значительное. Навык работы с данными — это ключевой фактор на рынке. Аналитик, владеющий Python и SQL, может претендовать на надбавку от 50% по сравнению с коллегой, который работают только в Excel. Если говорить о зарплатах, аналитик данных с опытом работы по позиции зарабатывает в Москве от 200 тыс. руб. до 350 тыс. руб. Максимальные предложения в столице для аналитиков данных сейчас — 420 тыс. руб. Начальные предложения начинаются от 150 тыс. руб.».

В hh.ru также сообщили, в каких профессиях навык работы с большими данными требуется чаще всего. Абсолютными лидерами стали операторы колл-центров. На втором месте — специалисты по продажам и работе с клиентами. “Ъ FM” спросил топ-менеджеров компаний из разных других сфер и узнал, насколько у них востребованы такие сотрудники:

Зампредседателя правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Спрос на сотрудников, умеющих работать с большими данными, есть. Это связано с развитием автоматизации банковских процессов, потому что постоянно производятся какие-то новые продукты. Плюс ко всему новшества с переходом на одно или другое программное обеспечение. Нужны гибкие специалисты, которые готовы быстро перестраиваться. Есть системы, на которых мы работаем, так называемое ядро. Но и даже это ядро претерпевает определенные изменения». Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный: «Раньше маркетологи очень часто работали на основе интуиции и очень часто ошибались. Теперь основной тренд состоит в том, что для принятия решений необходимо использовать гипотезы, сформированные на основе анализа данных. Только такой анализ дает четкое понимание, что нравится пользователю в продукте, услуге, а что не нравится. И чтобы вытащить что-то полезное, надо уметь работать с таким массивом данных, вычленять и анализировать». Совладелец аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина: «Спрос на квалифицированных бухгалтеров, которые умеют работать с большими базами данных, растет. Это связано с налоговой реформой, потому что порог для уплаты НДС снижен. Налог на добавленную стоимость подразумевает работу с большими данными. И этот налог в принципе администрируется со стороны Федеральной налоговой службы с помощью систем АСК (НДС), которые также работают с большими данными. Плюс электронный документооборот, все больше и больше операций».

За первые десять месяцев этого года спрос российских работодателей на специалистов со знанием ИИ-инструментов значительно вырос. Как сообщает сервис «Авито Работа», число таких вакансий увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

