Во Владивостоке объяснили ситуацию со сдачей билетов на концерт Долиной

Зрители не сдавали билеты на концерт певицы Ларисы Долиной во Владивостоке ни в кассу, ни через официальный сайт «Концерт Холла». Об этом сообщила «РИА Новости» представитель кассы площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Лариса Долина

«Загрузка зала — 60-70%, это хорошая загрузка»,— уточнила собеседница агентства. При этом в кассе отметили, что не располагают информацией о возможных возвратах билетов, приобретенных через сторонние сайты-посредники.

По установленным правилам, в день концерта билеты на возврат не принимаются. Мероприятие должно было состояться в 19:00 по местному времени (12:00 мск) 29 ноября.

Сегодня утром Telegram-канал Baza сообщал, что за день до концерта число свободных мест на концерт Ларисы Долиной выросло с 25 до 224. Автор публикации объяснил ситуацию якобы массовым возвратом билетов из-за скандала вокруг квартиры певицы. 27 ноября кассационный суд отказал покупательнице ее жилья Полине Лурье в праве собственности, возврат квартиры к владелице признали законным. По словам певицы, она продавала жилье под влиянием мошенников.