Госпитализированы два пострадавших при аварии в Челябинской области ребенка

При аварии с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду, пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Всех госпитализировали, сообщила пресс-служба минздрава региона.

Другие участники ДТП, добавили в ведомстве, направлены на амбулаторное лечение. Как уточняли ранее с Госавтоинспекции, шестерых детей осматривали в автомобилях скорой помощи на месте аварии.

ЧП произошло на 181-м км автодороги Южноуральск—Магнитогорск в Агаповском районе. В автобусе находились 37 человек. Футбольная команда ехала из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Предварительно водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.

Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).