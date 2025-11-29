В Челябинской области два ребенка пострадали в аварии с автобусом

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, сообщила региональная Госавтоинспекция. Пострадали три человека, в том числе двое детей.

ЧП случилось на 181-м км автодороги Южноуральск—Магнитогорск в Агаповском районе. В автобусе было 37 человек. Футбольная команда ехала из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. «Шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется»,— добавили в ведомстве.

Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). О троих пострадавших сообщил региональный СКР. В ведомстве уточнили, что на трассе был гололед. При расследовании уголовного дела также дадут правовую оценку действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы.