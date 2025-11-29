Орбан: время в украинском конфликте — на стороне России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в конфликте на Украине время играет на пользу России. При этом необходимо в ближайшем будущем начать российско-европейские переговоры на высоком уровне, убежден господин Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов», — отметил венгерский премьер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По мнению Виктора Орбана, ключевой момент в мирных инициативах США состоит в том, что чем дольше будет затягиваться установление мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет.

Накануне премьер Венгрии провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча в Кремле продлилась более четырех часов. Во время беседы стороны обсудили перспективы разрешения украинского конфликта и сроки строительства АЭС «Пакш-2».